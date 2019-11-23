В Италии футбольного тренера уволили "за неуважение к сопернику" после выигрыша его команды 27:0

Странная формулировка хозяина клуба.

В Италии футбольного тренера уволили "за неуважение к сопернику" после выигрыша его команды 27:0
Фото: grossetosport.com

В действительно странную историю попал тренер молодежной команды "Инвиктасауро" Массимилиано Риччини.

Футбольный специалист был уволен с формулировкой "за неуважение противника" – так президент клуба из Гросетто отреагировал на победу его команды над "Марина Кальчо" со счетом 27:0.

Не многие менеджеры могут сказать, что их уволили после победы, не говоря уже о результате 27:0.

При этом руководство победителей высказало глубокое сожаление от такой крупной победы.

"Мы были ошеломлены и глубоко сожалеем, что наша команда обыграла соперника со счетом 27:0. Это не в духе ценностей молодежного футбола. Противника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло", - цитирует президента клуба Паоло Брогелли Football-italia.

"Как президент, я искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Могу подтвердить, что наш совет директоров единогласно решил уволить тренера Риччини.

Наши тренеры обязаны не только обучать молодежь, но и воспитывать ее. В данном случае этого не случилось", - отметил Брогелли.

В свою очередь Риччини выступил с открытым письмом, в котором отрицает выдвинутые против него обвинения в неспортивном поведении его команды и недостатке проявленных молодыми футболистами человеческих ценностей.

"Прежде всего, я хотел бы заверить вас, что никто в "Инвиктасуоро" никогда не думал о том, чтобы унизить или высмеять противника добровольно, и что, в данном случае, сильная команда выступала против более слабой команды. Через несколько минут после начала игры мы уже забили несколько голов, однако было бы очень унизительно просить команду не играть в оставшиеся 80 минут. Мои ребята играли без помех, без соревновательного зла, и это была игра с очень небольшим количеством фолов и без предупреждений. Понимая сложившуюся ситуацию, в первом тайме я сразу же отправился к тренеру команды соперников, чтобы спросить, можем ли мы чем-нибудь помочь", - цитирует специалиста grossetosport.com.

"Юниоры - взрослые мальчики и прекрасно разбираются в ситуациях. Играть в футбол и забить 27 голов, если сделать это с соблюдением правил и уважения соперников, не является неспортивным. Спорт в соревнованиях - это конфронтация, и я лично, как противник, скорее проиграл бы честно 27:0, чем проиграл бы с небольшой разницей мячей, но осознавая, что являюсь главным героем фарса, а не футбольного матча.

В сегодняшнем случае я не верю, что есть какие-то конкретные недостатки. Мне их (игроков соперника, - прим. LB.ua) жаль, но я и мои ребята уважали их на поле и обращались без лицемерия, и они, несмотря на множество голов, сохранили свое достоинство как игроки, они старались до конца. Тот, кто обвиняет меня, если бы он присутствовал на игре, имел бы истинное представление о том, как складывались дела на поле", - отметил Риччини.

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