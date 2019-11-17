Украина минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче

Матче на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье завершился со счетом 1:0.

Украина минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче
Фото: ffu.ua

Украина победила Эстонию в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Об этом сообщает Спортарена.

"Команда Андрея Шевченко владела инициативой в течение всего матча. В компенсированное время Роман Безус принес украинцам победу. Полузащитник удачно пробил со штрафного и мяч после рикошета от Сергея Зенева влетел в ворота эстонцев", - говорится в сообщении.

В матче со сборной Эстонии в составе украинской национальной сборной дебютировал полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня.

После игры с эстонцами Украина 17 ноября в Белграде проведет заключительный матч отбора на Евро-2020 против Сербии. Напомним, что украинцы досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.

Эстония 19 ноября на выезде проведет отборочный матч с Нидерландами. Эстонцы уже потеряли шансы на выход из группы.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Сети появилось видео расистского поведения фанов "Динамо" и реакция ТайсонаВ Сети появилось видео расистского поведения фанов "Динамо" и реакция Тайсона
По факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" полиция открыла уголовное делоПо факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" полиция открыла уголовное дело
"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером". Футбол"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером". Футбол
Юный форвард "Зальцбурга" оформил уже пятый хет-трик в сезонеЮный форвард "Зальцбурга" оформил уже пятый хет-трик в сезоне
Футболист сборной Украины узнал о вызове в национальную команду из Интернета
Блок рекламы


Похожие новости
Сколько заработала Украина за выход на Евро-2020Сколько заработала Украина за выход на Евро-2020
Надаль ушел от поражения в матче против россиянина на Итоговом турнире АТР, проигрывая в решающем сете 0:4Надаль ушел от поражения в матче против россиянина на Итоговом турнире АТР, проигрывая в решающем сете 0:4
В матче НХЛ во время голевой атаки гостей внезапно погас светВ матче НХЛ во время голевой атаки гостей внезапно погас свет
По факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" полиция открыла уголовное делоПо факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" полиция открыла уголовное дело
"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером". Футбол"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером". Футбол
В матче Бундеслиге завязалась драка после того, как игрок "Айнтрахта" ударил главного тренера "Фрайбурга"В матче Бундеслиге завязалась драка после того, как игрок "Айнтрахта" ударил главного тренера "Фрайбурга"
Перед матчем Бундеслиги на футбольном поле была выстроена Берлинская стенаПеред матчем Бундеслиги на футбольном поле была выстроена Берлинская стена
Украина оторвалась от Турции в таблице коэффициентов УЕФА. ФутболУкраина оторвалась от Турции в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол
"Александрия" вырвала ничью в матче ЛЕ с "Сент-Этьеном""Александрия" вырвала ничью в матче ЛЕ с "Сент-Этьеном"
"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы. Футбол"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости