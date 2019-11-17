В Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксу

Известный армянский спортсмен Ашот Болян был застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы, сообщает "Спорт-Экспресс".

Труп Боляна был обнаружен возле дома на Нахимовском проспекте. Боляна застрелили возле его автомашины "Инфинити".

40-летний Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами.

В 2004 году Болян переехал в РоSSию и завершил карьеру. В последнее время он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, являлся президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и возглавляет департамент спорта РоSSийской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.