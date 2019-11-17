В Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксу

Ашот Болян возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса.

В Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксу
Ашот Болян
Фото: uaportal.com

Известный армянский спортсмен Ашот Болян был застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы, сообщает "Спорт-Экспресс".

Труп Боляна был обнаружен возле дома на Нахимовском проспекте. Боляна застрелили возле его автомашины "Инфинити".

40-летний Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами.

В 2004 году Болян переехал в РоSSию и завершил карьеру. В последнее время он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, являлся президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и возглавляет департамент спорта РоSSийской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

В Следкоме РФ не исключили, что гибель Боляна связана с его коммерческой деятельностью, сообщает championat.com.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сети появилось видео расистского поведения фанов "Динамо" и реакция ТайсонаВ Сети появилось видео расистского поведения фанов "Динамо" и реакция Тайсона
По факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" полиция открыла уголовное делоПо факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" полиция открыла уголовное дело
"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером". Футбол"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером". Футбол
Юный форвард "Зальцбурга" оформил уже пятый хет-трик в сезонеЮный форвард "Зальцбурга" оформил уже пятый хет-трик в сезоне
Футболист сборной Украины узнал о вызове в национальную команду из Интернета
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренераЧемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренера
"Шахтер" в очном противостоянии с "Динамо" убил интригу в чемпионате Украины"Шахтер" в очном противостоянии с "Динамо" убил интригу в чемпионате Украины
Гол экс-игрока "Шахтера" признан лучшим голом недели в Лиге Чемпионов. ФутболГол экс-игрока "Шахтера" признан лучшим голом недели в Лиге Чемпионов. Футбол
Украинец Романчук с рекордом Кубка мира выиграл "золото" на этапе в ДохеУкраинец Романчук с рекордом Кубка мира выиграл "золото" на этапе в Дохе
Украинец Руднев стал двукратным чемпионом мира по самбоУкраинец Руднев стал двукратным чемпионом мира по самбо
Михаил Кохан претендует на звание лучшего молодого легкоатлета мираМихаил Кохан претендует на звание лучшего молодого легкоатлета мира
Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мираУкраинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира
Украинский автогонщик стал чемпионом мира по дрифтингуУкраинский автогонщик стал чемпионом мира по дрифтингу
Южненский "Химик" впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионовЮжненский "Химик" впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов
"Александрия" остановила победную поступь "Шахтера" в чемпионате"Александрия" остановила победную поступь "Шахтера" в чемпионате
Последние новости
Подгружаем последние новости