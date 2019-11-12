КДК УАФ рассматривает вариант серьезного наказания "Динамо" за поведение ультрас. Футбол

Расистский инцидент матча "Шахтер" – "Динамо" – в прицеле контролирующего органа.

КДК УАФ рассматривает вариант серьезного наказания "Динамо" за поведение ультрас
Фото: ua.tribuna.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола может серьезно наказать киевское "Динамо" за расистское поведение болельщиков во время матча 14-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" (1:0), сообщает sport.ua.

КДК УАФ рассмотрит дело после того, как Украинская Премьер-лига получит в свое распоряжение протокол арбитра встречи Николая Балакина, отмечает издание.

По предварительной информации, "Динамо" грозит максимально возможное наказание. Киевский клуб заплатит штраф в размере от 250-ти до 500-т тыс. гривен, а также проведет матч при пустых трибунах.

Напомним, "Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером", в котором, пока, не признает вину своих болельщиков, до результатов расследования инцидента.

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