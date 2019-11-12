В Сети появилось видео расистского поведения фанов "Динамо" и реакция Тайсона

Поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" (1:0) получился скандальным.

На 75-й минуте судья зафиксировал нарушение правил со стороны капитана "горняков" Тайсона, с чем игрок был явно не согласен.

На это отреагировали болельщики столичного клуба и стали издавать звуки, похожие на крики обезьян. Под "прицел" ультрас "Динамо" попал также соотечественник Тайсона – Дентиньо.

В свою очередь, Тайсон пнул в сторону фанатской трибуны мяч и показал средний палец. Рефери приостановил матч и увел команды с поля в подтрибунное помещение, а после возобновления игры Тайсон получил красную карточку за свою несдержанность в отношении трибун.