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2019-11-12
В Сети появилось видео расистского поведения фанов "Динамо" и реакция Тайсона
Матч в Харькове неожиданно оказался в центре внимания мировых СМИ.
Тайсон
Фото: shakhtar.com
Поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" (1:0) получился скандальным.
На 75-й минуте судья зафиксировал нарушение правил со стороны капитана "горняков" Тайсона, с чем игрок был явно не согласен.
На это отреагировали болельщики столичного клуба и стали издавать звуки, похожие на крики обезьян. Под "прицел" ультрас "Динамо" попал также соотечественник Тайсона – Дентиньо.
В свою очередь, Тайсон пнул в сторону фанатской трибуны мяч и показал средний палец. Рефери приостановил матч и увел команды с поля в подтрибунное помещение, а после возобновления игры Тайсон получил красную карточку за свою несдержанность в отношении трибун.
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