"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером". Футбол

Спортивная сторона матча отошла на второй план.

"Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером"
Фото: Динамо

Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением по скандальной ситуации с разимом, случившейся в матче 14-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" (0:1).

В выпущенном пресс-службой "Динамо" коммюнике клуб не признает вины своих болельщиков, во всяком случае до полного расследования случившегося инцидента.

"Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия", - гласит заявление на официальном сайте динамовцев.

"Футбольный клуб "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданность принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной Ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений", - подчеркивается пресс-службой "Динамо".

"Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

Выяснение фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, но и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - отмечается клубом.

Напомним, на 75-й минуте поединка в одном игровом эпизоде судья зафиксировал нарушение правил со стороны капитана "горняков" Тайсона, с чем игрок был не согласен. На это отреагировали болельщики столичного клуба и стали издавать звуки, похожие на крики обезьян. Под "прицел" ультрас "Динамо" попал также соотечественник Тайсона – Дентиньо.

В свою очередь, Тайсон пнул в сторону фанатской трибуны мяч и показал средний палец. Рефери приостановил матч и увел команды с поля в подтрибунное помещение, а после возобновления игры Тайсон получил красную карточку за свою несдержанность в отношении трибун.

Тайсон покидал поле в слезах.

На данный момент в активе у лидирующего в чемпионате "Шахтера" 40 очков.

"Динамо" набрало на 13 очков меньше и делит 3-е место с черниговской "Десной".

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