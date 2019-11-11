В матче Бундеслиге завязалась драка после того, как игрок "Айнтрахта" ударил главного тренера "Фрайбурга"

Фото: Twitter

Скандальный эпизод произошел в матче 11-го тура Бундеслиги между "Фрайбургом" и "Айнтрахтом" (1:0).

Защитник гостей Давид Абрахам в компенсированное время, в попытке быстро ввести мяч в игру, грубо ударил плечом главного тренера "Фрайбурга" Кристиана Штрайха, который стоял у Давида на пути.

Фото: твиттер

В результате, Штрайх высоко взмыл над газоном и на поле образовалась массовая потасовка.

В итоге, Абрахам был удален с поля за хамское поведение.

После минимальной победы, "Фрайбург" вместе с "Баварией" и "Лейпцигом", в активе у которых по 21-у очку, продолжает делить 2-4 места, отставая от лидера - мёнхенгладбахской "Боруссии" на 4 очка.

В свою очередь, "Айнтрахт" с 17-ю очками занимает 9-е место.

Напомним, "Фрайбург" ввел правило посещения туалетов на стадионе только по документам.