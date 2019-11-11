Перед матчем Бундеслиги на футбольном поле была выстроена Берлинская стена

Отметим, что "Герта" является клубом западного Берлина (ФРГ), а город Лейпциг расположен в восточной Германии (ГДР).
Под выезд на спортивную арену символа восточногерманской автоиндустрии – микролитражки Trabant, игроки разрушили стену, а фанаты, в свою очередь, растянули на трибунах изображение Бранденбургских ворот.
Напомним, что Берлинская стена, как инженерно-оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, была построена в рамках Холодной войны на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года.