Перед матчем Бундеслиги на футбольном поле была выстроена Берлинская стена

Клуб "Герта" отметил 30-летие падения символа "железного занавеса".

Перед матчем Бундеслиги на футбольном поле была выстроена Берлинская стена
Фото: B/R Football

В рамках 11-го тура чемпионата Германии берлинская "Герта" на своем поле не сумела оказать достойного сопротивления одному из лидеров Бундеслиги – РБ "Лейпциг", уступив со счетом 2:4.

Зрелищному матчу был подстать и перфоманс, устроенный столичным клубом до выхода команд на футбольное поле.

В честь 30-летия со дня падения Берлинской стены, в середине поля на "Олимпийском стадионе" появилась пластиковая версия знаменитого сооружения.

Футболисты вышли на футбольное поле по разные стороны от Стены.

This is incredible ?

30 years to the day since the Berlin wall was pulled down...

Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com/m3ZdkHzjfs

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 9 ноября 2019 г.
Отметим, что "Герта" является клубом западного Берлина (ФРГ), а город Лейпциг расположен в восточной Германии (ГДР).

Под выезд на спортивную арену символа восточногерманской автоиндустрии – микролитражки Trabant, игроки разрушили стену, а фанаты, в свою очередь, растянули на трибунах изображение Бранденбургских ворот.

"United against walls. United for Berlin."

On the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall, @HerthaBSC_EN built a replica on the Olympiastadion pitch ? pic.twitter.com/MQQABSTYAH

— B/R Football (@brfootball) 9 ноября 2019 г.

Напомним, что Берлинская стена, как инженерно-оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, была построена в рамках Холодной войны на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года.

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