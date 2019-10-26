Украинец сенсационно выиграл чемпионат мира U-20 по шахматам

Евгений Штембуляк подтвердил реноме украинской школы шахмат.

Украинец сенсационно выиграл чемпионат мира U-20 по шахматам
Евгений Штембуляк
Фото: Facebook

Украинский гроссмейстер Евгений Штембуляк стал победителем чемпионата мира по шахматам до 20 лет, который сегодня завершился в индийском Нью-Дели, сообщает Sport.ua.

Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров, в них принимали участие 94 шахматиста.

20-летний уроженец Черноморска набрал 9 очков из 11 возможных (7 побед и 4 ничьи).

В заключительном туре Евгений победил россиянина Володара Мурзина и стал недосягаемым для соперников.

Итоговая таблица ЧМ-2019 U-20 (топ-20):

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сынКоломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сын
Чемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназииЧемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназии
Гвоздик выписан из медицинской клиникиГвоздик выписан из медицинской клиники
Роскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии АРоскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии А
Дарья Белодед выиграла турнир в Абу-ДабиДарья Белодед выиграла турнир в Абу-Даби
Блок рекламы


Похожие новости
Дарья Белодед выиграла турнир в Абу-ДабиДарья Белодед выиграла турнир в Абу-Даби
В матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секундеВ матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секунде
Украинец Гвоздик проиграл роSSиянину и потерял чемпионский титулУкраинец Гвоздик проиграл роSSиянину и потерял чемпионский титул
В чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поляВ чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поля
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
Усик выиграл дебютный бой в супертяжелом весеУсик выиграл дебютный бой в супертяжелом весе
В чемпионате Бразилии по футзалу игрок отправил соперника в глубокий нокаут ударом кунг-фуВ чемпионате Бразилии по футзалу игрок отправил соперника в глубокий нокаут ударом кунг-фу
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболуУкраина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечнойБывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Последние новости
Подгружаем последние новости