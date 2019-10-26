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2019-10-26
Украинец сенсационно выиграл чемпионат мира U-20 по шахматам
Евгений Штембуляк подтвердил реноме украинской школы шахмат.
Евгений Штембуляк
Фото: Facebook
Украинский гроссмейстер Евгений Штембуляк стал победителем чемпионата мира по шахматам до 20 лет, который сегодня завершился в индийском Нью-Дели, сообщает Sport.ua.
Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров, в них принимали участие 94 шахматиста.
20-летний уроженец Черноморска набрал 9 очков из 11 возможных (7 побед и 4 ничьи).
В заключительном туре Евгений победил россиянина Володара Мурзина и стал недосягаемым для соперников.
Итоговая таблица ЧМ-2019 U-20 (топ-20):
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