"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы. Футбол

Бронзовый призер украинского футбольного чемпионата ФК "Александрия" сыграла вничью во Франции.

Поединок третьего тура с "Сент-Этьеном" украинский клуб порвел в Сент-Этьене на стадионе "Жоффруа Гишар".

На 8-й минуте матча полузащитник хозяев Силва Габриэль мощным ударом вывел "Сент-Этьен" вперед, но уже на 14-й после флангового прострела александрийцев срезал мяч в собственные ворота.

Забить хозяева больше не смогли, как и "Александрия", которая провела несколько опасных контратак - 1:1.

Другой матч группы А в ЛЕ также завершился вничью. Бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург" сыграли с результатом 2:2. У бельгийцев дублем отметился форвард сборной Украины Роман Яремчук.

В итоге "Александрия" добыла второй балл в группе, где занимает четвертое место. Столько же у "Сент-Этьена", который идет на третьей строчке. Лидирует "Вольфсбург", на второй позиции "Гент" - по пять очков.