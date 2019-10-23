Ястремская с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA

Соревнования стартовали в Чжухае.

Ястремская с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA
Даяна Ястремская
Фото: twitter.com/WTA Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/othersports/10725138-ukrainskaya-tennisistka-stanet-s

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала на малом Итоговом турнире WTA (WTA lite Trophy) в китайском Чжухае.

В первом матче 19-летняя украинка обыграла 8-ю сеяную, хорватку Донну Векич - 7:6 (8-6), 6:2.

Ястремская является самой молодой участницей за пять лет проведения малого Итогового турнира WTA.

В турнире также принимают участие Кики Бертенс, София Кенин, Мэдисон Киз, Арина Соболенко, Петра Мартич, Элиза Мертенс, Элисон Риск, Донна Векич, Мария Саккари, Каролина Мухова и Чжэн Сайсай.

Добавим, что на этом турнире играют теннисистки, которые заняли 9-20 места в чемпионской гонке WTA. 10-я сеяная Ястремская попала на турнир благодаря отказу сразу нескольких соперниц, которые находятся выше нее в рейтинге.

Малый Итоговый турнир в Чжухае пройдет с 22 по 27 октября.

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