Ястремская с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала на малом Итоговом турнире WTA (WTA lite Trophy) в китайском Чжухае.

В первом матче 19-летняя украинка обыграла 8-ю сеяную, хорватку Донну Векич - 7:6 (8-6), 6:2.

Ястремская является самой молодой участницей за пять лет проведения малого Итогового турнира WTA.

В турнире также принимают участие Кики Бертенс, София Кенин, Мэдисон Киз, Арина Соболенко, Петра Мартич, Элиза Мертенс, Элисон Риск, Донна Векич, Мария Саккари, Каролина Мухова и Чжэн Сайсай.

Добавим, что на этом турнире играют теннисистки, которые заняли 9-20 места в чемпионской гонке WTA. 10-я сеяная Ястремская попала на турнир благодаря отказу сразу нескольких соперниц, которые находятся выше нее в рейтинге.

Малый Итоговый турнир в Чжухае пройдет с 22 по 27 октября.