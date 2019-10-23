"Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в отборе Лиги чемпионов УЕФА

"Горняки" не сумели одержать победу в домашнем матче.

На ОСК "Металлист" в Харькове состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" и "Динамо" (Загреб) сыграли вничью - 2:2.

Фото: shakhtar.com

Счет на 16-й минуте ударом в дальний угол ворот Доминика Ливаковича открыл Евгений Коноплянка.

Гости сравняли счет на 25-й минуте. Гол забил Дани Ольмо.

После нарушения правил со стороны голкипера "Шахтера" Андрея Пятова на 60-й минуте Мислав Оршич реализовал пенальти - 1:2.

Спустя 15 минут бразилец Додо сравнял счет в поединке.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет также с хорватами. Поединок состоится 6 ноября на "Максимире" в Загребе.

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