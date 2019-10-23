Новостей.COM ⇒
2019-10-23
"Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в отборе Лиги чемпионов УЕФА
"Горняки" не сумели одержать победу в домашнем матче.
На ОСК "Металлист" в Харькове состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" и "Динамо" (Загреб) сыграли вничью - 2:2.
Фото: shakhtar.com
Счет на 16-й минуте ударом в дальний угол ворот Доминика Ливаковича открыл Евгений Коноплянка.
Гости сравняли счет на 25-й минуте. Гол забил Дани Ольмо.
После нарушения правил со стороны голкипера "Шахтера" Андрея Пятова на 60-й минуте Мислав Оршич реализовал пенальти - 1:2.
Спустя 15 минут бразилец Додо сравнял счет в поединке.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет также с хорватами. Поединок состоится 6 ноября на "Максимире" в Загребе.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Роскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии А
22.10.2019 16:29
22.10.2019 16:29
←+Ctrl+→