В чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поля
Автор курьеза - Стефан Галински.
Стефан Галински
Фото: twitter.com/Basfordutdfc
На 62-й минуте матча Северной Премьер-Лиги между командами "Юнайтед оф Манчестер" и "Басфорд Юнайтед", при ничейном счете (1:1) произошел невероятный эпизод.
После выноса мяча от своей штрафной площади футболистом хозяев поля защитник гостевой команды Стефан Галински, располагаясь на своей половине поля, сыграл головой на опережение и отправил мяч в сторону ворот соперника.
Однако к этому событию был абсолютно не готов голкипер "Юнайтед оф Манчестер", пропустивший курьезный гол, который стал решающим – матч завершился победой "Басфорда" 3:1.
For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.
Отметим, что теперь уже полупрофессиональный футбольный клуб "Юнайтед оф Манчестер" был основан в 2005 году болельщиками "Манчестер Юнайтед", недовольными переходом своего клуба под контроль американского бизнесмена Малькольма Глейзера.