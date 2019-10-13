Усик выиграл дебютный бой в супертяжелом весе

Украинец победил Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

?Усик выиграл дебютный бой в супертяжелом весе
Фото: Интер

Украинский боксер Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив в Чикаго техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна.

Как сообщает SportArena, украинец осторожно начал поединок, действуя при этом первым номером. Уизерспун больше защищался и лишь изредка выбрасывал удары.

В четвертом раунде Усик активизировался, прижал своего соперника к канатам и провел несколько хороших серий. В седьмом раунде украинец провел еще несколько атак, после которых Уизерспун едва устоял. На восьмой раунд команда американца решила не выпускать своего подопечного.

Это 17-я победа олимпийского чемпиона 2012 года в профессиональной карьере, он остается непобедимым.

Также Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

Напомним, Усик был абсолютным чемпионом в тяжелом весе, но отказался от всех поясов из-за перехода в супертяжи.

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