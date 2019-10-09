Милан уволил очередного главного тренера

Марко Джампаоло больше не является главным тренером "россонери".

Несмотря на победу в последнем туре чемпионата Италии (на выезде была обыграна "Дженоа" 2:1) "Милан" прекратил сотрудничество с главным тренером Марко Джампаоло, сообщается на официальном сайте клуба.

Таким образом, в третий раз за последние 4 месяца у "Милана" будет новый наставник.

Напомним, в мае в отставку был отправлен Дженнаро Гаттузо.

В 7-ми стартовых турах Серии А "Милан" под руководством Джампаоло проиграл 4 встречи и с 9-ю очками занимает 13 место в турнирной таблице.