Легендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 лет

Отмечаем юбилей.

Легендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 лет
Андрей Шевченко
Фото: Спорт-Экспресс

Национальная команда Украины в рамках отбора к Евро-2000 отправилась в Москву на заключительный матч против сборной РоSSии.

Расклады перед этим поединком были лихие.

В случае победы наши соперники занимали первое место в группе 4, гарантировавшее прямое попадание на Евро-2000.

В таком случае, сборная Франции в лучшем случае могла занять только второе место и право сыграть стыковые матчи за выход на Евро.

На 75-й минуте гол Валерия Карпина вывел хозяев вперед и, казалось, всё идет по сценарию подопечных Олега Романцева.

Однако в нашей команде нашелся один воин, который перевернул ход событий.

За 2 минуты до финального свистка Андрей Шевченко из обычного штрафного сделал событие.

Соавтором эпизода стал голкипер сборной РоSSии Александр Филимонов.

Впоследствии нелепость действий Александра даже назвали, как "синдром Филимонова".

Матч завершился вничью, что позволило подопечным Йожефа Сабо обойти россиян и занять второе место в группе.

Правда, в стыковых матчах за право сыграть в финальном турнире, сборная Украины проиграла сборной Словении (1:2, 1:1).

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Депутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мираДепутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мира
Беринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бойБеринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бой
Деревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боемДеревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боем
Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тестДебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер сборной Украины опроверг информацию о предложении Шевченко возглавить "Милан"Тренер сборной Украины опроверг информацию о предложении Шевченко возглавить "Милан"
Шевченко является первым кандидатом на пост главного тренера "Милана"Шевченко является первым кандидатом на пост главного тренера "Милана"
В услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-ЛигиВ услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-Лиги
В Госдуме фюрера РФ заявили, что у РоSSии ноль шансов поехать на Олимпиаду-2020В Госдуме фюрера РФ заявили, что у РоSSии ноль шансов поехать на Олимпиаду-2020
16-летний подросток пропустил школу ради гола в ворота "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Футбол16-летний подросток пропустил школу ради гола в ворота "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Футбол
IAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSииIAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSии
Голом в ворота "Мальмё" в Лиге Европы Буяльский оформил три юбилеяГолом в ворота "Мальмё" в Лиге Европы Буяльский оформил три юбилея
Украина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной НигерииУкраина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Нигерии
Игрок "Шахтера" отказал Шевченко в предложении принять украинское гражданствоИгрок "Шахтера" отказал Шевченко в предложении принять украинское гражданство
Тренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в УкраинуТренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости