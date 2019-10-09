Деревянченко: "Когда кровь затекала в глаз, я не видел удары Головкина"

Украинский средневес Сергей Деревянченко рассказал о том, как для него проходил бой за два чемпионских пояса против казахстанца Геннадия Головкина.

По словам Сергея, нокдаун его особо не потревожил, а вот рассечение, полученное во втором раунде, очень мешало на протяжении всего боя.

"Чувствую себя хорошо. Во время нокдауна я совершил движение для удара, и он ударил меня в заднюю часть головы. Но, когда я встал - чувствовал себя хорошо.

Во втором раунде я нагнулся вниз, и Головкин поймал меня апперкотом. Я почувствовал этот удар, но к тому же он привел к рассечению. Потом на протяжении боя кровь иногда затекала мне в глаз, и из-за этого я не видел его прямые и боковые удары. Когда меня отводили к врачам, я переживал, что они могут остановить поединок", - заявил Деревянченко в интервью IFL TV.

Outstanding fight, real close to call! Congrats to GGG on the victory. #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/S9NKtFh3fl — The Sports Junky (@TheSportsJunky1) 6 октября 2019 г.

"Я надеялся, что победу отдадут мне после финального гонга. Я наносил удары, но Геннадий выдержал их все, он опытный чемпион. Что касается реванша, то не знаю, будем ждать дальнейших результатов. Я знаю, что Головкин хочет провести бой с Альваресом и сражаться за пояса. Может быть, если этого захотят болельщики, то реванш состоится", - отметил украинец.

Напомним, по итогу поединка Деревянченко - Головкин, судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу - 114-113 и дважды 115-112.