Украина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетике

У нашей команды два "серебра".

Украина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетике

Накануне в Катаре завершился XYII чемпионат мира по легкой атлетике.

Сборная Украины в общекомандном медальном зачете поделила с Эстонией 21-е место.

В копилке нашей команды 2 "серебра", завоеванных женщинами в прыжковых дисциплинах.

30 сентября Ярослава Магучих была второй в прыжках в высоту (2.04 метра), а 6 октября ее успех повторила Марина Бех-Романчук, прыгнувшая в длину на 6.92 метра.

Больше всех медалей, как по общему количеству, так и по "золотым" завоевала сборная США.

В Топ-5 лидеров медальной таблицы также вошли сборные Кении, Ямайки, Китая и Эфиопии.

Отметим, что команда под нейтральным статусом фактически заняла 6-е место, опередив британцев.

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