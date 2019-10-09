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2019-10-09
Украина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетике
У нашей команды два "серебра".
Накануне в Катаре завершился XYII чемпионат мира по легкой атлетике.
Сборная Украины в общекомандном медальном зачете поделила с Эстонией 21-е место.
В копилке нашей команды 2 "серебра", завоеванных женщинами в прыжковых дисциплинах.
30 сентября Ярослава Магучих была второй в прыжках в высоту (2.04 метра), а 6 октября ее успех повторила Марина Бех-Романчук, прыгнувшая в длину на 6.92 метра.
Больше всех медалей, как по общему количеству, так и по "золотым" завоевала сборная США.
В Топ-5 лидеров медальной таблицы также вошли сборные Кении, Ямайки, Китая и Эфиопии.
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