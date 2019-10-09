"Динамо" превзошло отметку в 1800 голов в чемпионатах Украины

"Соавтором" исторического достижения динамовцев стал "Колос".

"Динамо" превзошло отметку в 1800 голов в чемпионатах Украины
Динамо
Фото: ФК "Динамо"

В рамках 10-го тура украинской Favbet Лиги "Динамо" в гостях, при контраверсийном судействе крупно переиграло ковалёвский "Колос" 4:0.

Первый мяч киевлян в этом матче стал для "бело-синих" юбилейным – 1800-м в чемпионатах Украины.

Автором исторического гола стал Виктор Цыганков, поразивший ворота хозяев с 11-метровой отметки.

Киевляне стали первой командой, достигшей такого рубежа. При этом 985 взятий ворот соперников "Динамо" совершило в родных стенах, 817 - в гостях, 1 - на нейтральном поле.

Динамовцы забивали всем 39 клубам, с которыми им довелось встречаться в высшем дивизионе. Чаще других запорожскому "Металлургу" - 110 мячей, "Черноморцу" - 103, "Ворскле" - 105 и "Мариуполю" - 102, уточняет sport.ua.

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