Грубая ошибка арбитра матча "Колос" – "Динамо" повлияла на исход поединка чемпионата Украины

Киевляне добились крупной выездной победы.

Грубая ошибка арбитра матча "Колос" – "Динамо" повлияла на исход поединка чемпионата Украины
Фото: ФК "Динамо"

В рамках предпоследнего тура первого круга Украинской Премьер-лиги дебютант высшего дивизиона "Колос" на стадионе "Оболонь" в Киеве принимал "Динамо".

Поединок выдался очень сложным, как для команд, так и для судейской бригады во главе с Андреем Коваленко.

Вначале арбитр из Полтавы удалил на 49-й минуте игрока номинальных гостей Владимира Шепелева.

А спустя 5 минут Коваленко принял судьбоносное решение, когда ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев, при этом удалив защитника "Колоса" Максима Максименко за якобы игру рукой.

Эпизод с назначением пенальти - на сайте официального вещателя Favbet Лиги.

Виктор Цыганков пенальти реализовал, открыв счет в матче 0:1.

Этот эпизод деморализовал клуб из Ковалёвки, который буквально рассыпался, что позволило динамовцам довести свою победу до крупной 4:0.

Добавим, что арбитр еще дважды назначал пенальти и оба раза в ворота хозяев. Причем свой второй 11-метровый Цыганков не реализовал. Таким образом, прервалась серия 21-летнего хавбека по реализации пенальти - до этого Виктор успешно реализовал 12 пенальти.

Обзор поединка "Колос" - "Динамо" - на сайте официального вещателя УПЛ.

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