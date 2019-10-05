Нидерланды отрываются от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Но зато Украина отрывается от Турции.

По итогам матчей 2-го тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы, обнародована новая таблица коэффициентов УЕФА .

Украина закрепилась на 10-й позиции (победа "Шахтера", ничьи "Александрии" и "Динамо"), увеличив свой отрыв от Турции (ничьи "Трабзонспора" и "Истанбул Башакшехир", поражения "Галатасарая" и "Бешикташа") на 0,4 балла – до 0,9 балла.

Однако в погоне за 9-м местом наша страна отпустила Нидерланды (победы "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда", ничья АЗ "Алкмаар"), аж на 0,6 балла – до 0,85 балла.

Десятая позиция, по сравнению с девятой, теряет определенные привилегии (второй призер национального чемпионата стартует в Лиге Чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.

Отметим, обострившуюся борьбу за стратегически важную 6-ю позицию, дающую право бронзовому призеру страны включиться в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

Неудачное выступление на этой неделе роSSийских клубов (лишь 2 очка из 8 за счет победы "Зенита") привело к тому, что Португалия приблизилась к РоSSии до 0.1 балла, хотя после первого тура отрыв составлял 1,067 балла.