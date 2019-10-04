Деревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боем

В ближайшую субботу боксеры сойдутся на ринге в Нью-Йорке.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и The Ring, представитель Казахстана Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) провели финальную дуэль взглядов перед противостоянием.

Боксеры в течение 25 секунд внимательно всматривались в глаза друг друга, и, обменявшись товарищеским рукопожатием, разошлись.

Напомним, на кону боя Деревянченко – Головкин стоят два чемпионских пояса по версиям IBF и IBO.

Боксеры сойдутся на ринге 5 октября в Нью-Йорке.