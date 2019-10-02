Экс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паука

Многоожидаемый поединок между Джозефом Паркером и Дереком Чисорой не состоится.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паука
Джозеф Паркер
Фото: boxingscene

Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версии WBO Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) не сможет из-за болезни выйти на бой против Дерека Чисоры (31-9, 22 КО), сообщает Mirror.

По предположениям команды новозеландского супертяжа, причиной болезни Паркера стал укус паука.

"Мы работаем над подходящей заменой и сделаем еще одно заявление на этой неделе", – цитирует промоутера Чисоры Эдди Хирна издание.

Отметим, что бой Паркер – Чисора должен был пройти в Лондоне 26 октября в андеркарде финальной схватки второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе между непобежденными чемпионами Джошем Тейлором из Британии (15-0, 12KOs) и Риджисом Прогрейсом из США (24-0, 20 KO).

Добавим, что посетить этот бой планировал Александр Усик.

Напомним, что два поражения Паркера в профессиональной карьере произошли на британской земле в 2018 году - против Энтони Джошуа в Кардиффе и Диллиана Уайта в Лондоне.

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