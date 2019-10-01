На ЧМ-2019 по мини-футболу сборная Украины вынуждена усилится игроками диаспоры в Австралии

Форс-мажорная ситуация для нашей команды.

На ЧМ-2019 по мини-футболу сборная Украины вынуждена усилится игроками диаспоры в Австралии
Сборная Украины по мини-футболу
Фото: facebook.com/ukraineminifootball

В австралийском Перте стартует чемпионат мира по мини-футблу, в котором примет участие и сборная Украины.

На групповом этапе соперниками нашей команды будут сборные Румынии, Ливана и Нигерии.

Стартовый матч украинцы проведут уже завтра против соперников с Ближнего Востока.

Однако перед этим поединком сборная Украины испытывает большие проблемы с комплектацией состава.

Дело в том, что из заявленных на турнир 22-х футболистов визы получили только 8. Усугубляет ситуацию то, что среди получивших разрешение на въезд в Австралию нет голкиперов.

Команда уже подала апелляцию на отказ в выдаче виз. Но до матча с ливанцами ситуация не сможет нормализоваться.

Поэтому в федерации мини-футбола Украины предприняли решительный шаг.

"Поскольку в составе команды на первый матч есть только 5 игроков и тренеры, мы решили поддержать идею нашего президента Владимира Зеленского и пойти немного дальше. Выдавать паспорта нашей страны нашей диаспоре здесь мы не можем, но заявить пару игроков из местной украинской команды мы можем. Итак, после вечерней тренировки будет решено, кто из "Казаков Перта" присоединится к нашей команде", - гласит сообщение на официальном сайте Федерации мини-футбола Украины.

Сколько в этом заявлении шутки, а сколько правды - покажет уже стартовый матч.

Во втором туре наша команда 3 октября встретится с румынами, а 5 октября состоится матч против сборной Нигерии.

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