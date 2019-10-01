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2019-10-01
Капитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация
Участие Серхио Рамоса в Эль-Классико под вопросом.
Серхио Рамос
Фото: radikal.ru
Капитан "Реала" Серхио Рамос может получить длительную дисквалификацию, из-за неприятного эпизода, случившегося в центральном матче 6-го тура Примеры против "Атлетико" (0:0), сообщает xsport.ua, ссылаясь на Sport.es.
В мадридском дерби Серхио оскорбил лайнсмена.
Если "матрасники" подадут жалобу в комитет по проведению соревнований и будет доказано, что Рамос оскорбил судью, ему может грозить дисквалификация сроком от 4 до 12 матчей Ла Лиги.
В таком случае, он не сыграет против "Барселоны" 26-го октября, уточняет издание.
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