Капитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация

Участие Серхио Рамоса в Эль-Классико под вопросом.

Капитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация
Серхио Рамос
Фото: radikal.ru

Капитан "Реала" Серхио Рамос может получить длительную дисквалификацию, из-за неприятного эпизода, случившегося в центральном матче 6-го тура Примеры против "Атлетико" (0:0), сообщает xsport.ua, ссылаясь на Sport.es.

В мадридском дерби Серхио оскорбил лайнсмена.

Если "матрасники" подадут жалобу в комитет по проведению соревнований и будет доказано, что Рамос оскорбил судью, ему может грозить дисквалификация сроком от 4 до 12 матчей Ла Лиги.

В таком случае, он не сыграет против "Барселоны" 26-го октября, уточняет издание.

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