Капитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация

Участие Серхио Рамоса в Эль-Классико под вопросом.

Капитан "Реала" Серхио Рамос может получить длительную дисквалификацию, из-за неприятного эпизода, случившегося в центральном матче 6-го тура Примеры против "Атлетико" (0:0), сообщает xsport.ua, ссылаясь на Sport.es.

В мадридском дерби Серхио оскорбил лайнсмена.

Если "матрасники" подадут жалобу в комитет по проведению соревнований и будет доказано, что Рамос оскорбил судью, ему может грозить дисквалификация сроком от 4 до 12 матчей Ла Лиги.

В таком случае, он не сыграет против "Барселоны" 26-го октября, уточняет издание.