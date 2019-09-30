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2019-09-30
Серия А: "Рома" и "Лацио" празднуют успех (ВИДЕО)
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал «Дженоа».
Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0.
Фото: gazzetta.it
Еще в одном матче «Рома» на выезде одержала минимальную победу над «Лечче».
«Волки» набрали 11-е очко в сезоне. На счету другой римской команды стало 10 баллов.
Чемпионат Италии
Серия А
6-й тур
«Лацио» - «Дженоа» - 4:0 (2:0)
Голы: Милинкович-Савич, 7 (1:0). Ш.Раду, 40 (2:0). Кайседо, 59 (3:0). Иммобиле, 78 (4:0).
«Лацио»: Стракоша, Ш.Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Иммобиле (Адеканье, 86), Корреа (Кайседо, 52).
«Дженоа»: Й.Раду, Кришито, Баррека (Паяч, 46), Гильоне, Эль-Ямик, Ромеро, Радованович, Лерагер (Пандев, 46), Кассата (Шене, 69), Санабрия, Куаме.
Предупреждения: Эль-Ямик, 29. Санабрия, 73. Кайседо, 90+1.
Судья: Пайретто (Италия).
29 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».
«Лечче» - «Рома» - 0:1 (0:0)
Гол: Джеко, 56.
Нереализованный пенальти: Коларов, 80 (вратарь).
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи, Лучони, Манкосу (Шахов, 52), Тахцидис (Имбула, 63), Маер, Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 76), Фалько.
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Спинаццола, 78), Манчини, Мхитарян (Кристанте, 87), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 71), Диавара, Джеко, Клайверт.
Предупреждения: Пеллегрини, 18. Мхитарян, 25. Смоллинг, 49. Лучони, 79. Рисполи, 84. Кристанте, 90+5.
Судья: Абиссо (Италия).
29 сентября. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
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