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2019-09-30
"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0. 9 тур (ВИДЕО)
Динамо - Днепр-1 - 2:0 (1:0)
Голы: Вербич, 39 (1:0). Цыганков, 80 - с пенальти (2:0).
«Динамо» (Киев): Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Кадар, Сидорчук, Вербич (де Пена, 86), Цыганков, Гармаш (Караваев, 90), Беседин, Фран Соль (Буяльский, 57).
Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Днепр-1»: Юрчук, Сафронов, Логинов, Полевой, Лопыренок, Когут, Кравченко, Назаренко (Коркишко, 80), Батагов (Вакулко, 46), Чичиков, Супряга (Кулиш, 70).
Предупреждения: Шабанов (37), Батагов (40), Гармаш (51), Супряга (55), Вакулко (71), Назаренко (76), Сафронов (90).
29 сентября. Киев. НСК «Олимпийский».
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