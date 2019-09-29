Евгений КОНОПЛЯНКА: "Я все ближе к хорошей форме"

Вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о победе над «Ворсклой», своем первом голе и матче с «Аталантой».

- Всегда приятно забивать в новой команде дебютный гол. Я благодарен партнерам за это.

Евгений Коноплянка. Фото: shakhtar.com

Считаю, мы заслужили как минимум четыре мяча. Поздравляю всех с хорошим поединком и важными тремя очками!

- Как игралось в компании преимущественно бразильцев?

- С удовольствием! Честно, одно удовольствие, здесь добавить нечего. Вы и сами все видели.

Главное - понимать и чувствовать, что они хотят. И тогда будет успех. Это такие люди: если делать то, что они хотят, они будут благодарны вдвойне.

- Казалось, победа досталась довольно легко. Так и было?

- Поначалу были моменты, правда, не так уж и много, но все равно могли забивать. В первые 30 минут «Ворскла» показала свои зубы и характер. Знали, что это команда с боевым духом, и готовились к тому, что будет непросто. Но мы справились и проявили себя с хорошей стороны.

- При переходе в «Шахтер» звучало мнение, что ты не в оптимальных физических кондициях, но сегодня отыграл все 90 минут...

- Да, я все ближе и ближе к хорошей форме, хоть и не могу сказать, что готов на сто процентов. Ножки еще, знаете, «сдуваются», но хорошо в таких матчах набирать форму.

- Есть надежды, что против «Аталанты» будешь в стартовом составе?

- Давайте не забегать вперед. Конечно, все хотят сыграть с первых минут, но прежде всего нужно, чтобы команда настроилась правильно и хотела добыть три очка. Это самое главное. Сейчас нужно правильно восстановиться и подготовиться к поединку.