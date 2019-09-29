Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Бетис"

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Бетис».

Хозяева одержали крупную победу со счетом 5:1.

Фото: villarrealcf.es

«Вильярреал» набрал 11 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице.

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