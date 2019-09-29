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2019-09-29
Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Бетис"
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Бетис».
Хозяева одержали крупную победу со счетом 5:1.
Фото: villarrealcf.es
«Вильярреал» набрал 11 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
7-й тур
«Вильярреал» - «Бетис» - 5:1 (1:0)
Голы: Токо-Экамби, 39 (1:0). Эмерсон, 48 (1:1). Касорла, 68 - с пенальти (2:1). Токо-Экамби, 76 (3:1). Морено, 90+2 (4:1). Чиквуэзе, 90+4 (5:1).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Тригерос, 85), Иборра, Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 57), Замбо, Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 80).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Алекс Морено, Педраса (Тельо, 75), Эмерсон, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Лайнес, 80), Борха Иглесиас, Лорен Морон (Рауль Гарсия, 79).
Предупреждения: Мойсес Гомес, 22. Хоакин, 53. Кинтилья, 63. Феддаль, 66.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
27 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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