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2019-09-29
"Карпаты" - "Колос" - 1:2. 9 тур (ВИДЕО)
Карпаты - Колос - 1:2 (1:2)
Голы: Смирный, 8 (0:1). (1:1). Волков, 44 (1:2).
«Карпаты» (Львов): Пидкивка, Халль, Дубинчак, Вакуленко, Мартинс, Ди Франко (Лоренцен, 76), Назарина, Клец (Войкович, 65), Понде, Жоао Диого, Кириленко (Бойчук, 58).
Фото: fckarpaty.com
«Колос» (Ковалевка): Волынец, Черноморец, Максименко, Зозуля, Парамонов, Ильин (Кожушко, 80), Ориховский, Костышин (Рябов, 69), Волков, Нехтий, Смирный (Кизилатеш, 56).
Предупреждения: Клец (2), Ориховский (4), Костышин (5), Жоао Диого (26), Парамонов (67), Вакуленко (71), Кизилатеш (73), Черноморец (74), Нехтий (83).
28 сентября. Львов. Стадион «Украина».
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