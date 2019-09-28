"Шахтер" - "Ворскла" - 4:0. 9 тур

«Ворскла» (Полтава): Ткаченко, Сапай, Чеснаков, Баенко, Артур (Якубу, 60), Петрович (Челядин, 81), Сакив, Ндиайе, Габелок, Кане, Хебай (Васин, 64).

27 сентября. Харьков. ОСК «Металлист». 4 638 зрителей.

Лидерство «горняков» не вызывает сомнений: 8 побед в 8 матчах и 24 очка в турнирной таблице позволяют команде Луиша Каштру уверенно опережать преследователей. Полтавчане же набрали всего 7 баллов с начала сезона и идут на 10-м месте в лиге.

Отметим, что в преддверии поединка Лиги чемпионов несколько игроков «оранжево-черных» получили отдых, зато в стартовом составе вышли молодые Додо и Валерий Бондарь, а также новичок Евгений Коноплянка и Дентиньо в роли центрфорварда.

«Шахтер» начал с массированных атак, которые не стихали до самого перерыва. Опасно бил Дентинью - рикошет, мяч ушел мимо. Удары Тайсона и Коноплянки заблокировали защитники, не получилось завершение у Соломона, ворвавшегося в штрафную после передачи капитана.

Зато успех хозяевам принес стандарт: на 32-й минуте подачу Соломона с углового отличным ударом головой замкнул дебютировавший в старте Валерий Бондарь – 1:0. А перед самым перерывом «горняки» могли забивать снова, но перекладина спасла гостей после выстрела Коноплянки.

Еще одному дебютанту «оранжево-черных» удалось отличиться в начале второго тайма. Додо ворвался в штрафную и был сбит Кане, а Евгений Коноплянка с пенальти уверенно развел мяч и вратаря по разным углам - 2:0. Следом с паса Коноплянки в штангу пробил Патрик, однако и бразильский хавбек не ушел с поля без гола.

На 72-й минуте Алан Патрик подхватил отскочивший к нему мяч и переиграл Ткаченко - 3:0. Довершил разгром лучший бомбардир сезона Жуниор Мораэс, в касание замкнувший фланговый прострел Исмаили.