Примера: "Эйбар" одержал волевую победу над "Севильей" (ВИДЕО)  

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Эйбар» принимал «Севилью».
 
Хоязева одержали волевую победу со счетом 3:2.
 
Фото Примера: "Эйбар" одержал волевую победу над "Севильей" (ВИДЕО)
Фото: sdeibar.com
Отметим, что «Эйбар» уступал по ходу втречи со счетом 0:2.
 
Чемпионат Испании
 
6-й тур
 
«Эйбар» - «Севилья» - 3:2 (0:2)
 
Голы: Окампос, 11 (0:1). Оливер Торрес, 33 (0:2). Орельяна, 66 - с пенальти (1:2). Педро Леон, 77 (2:2). Хосе Анхель, 82 (3:2).
 
«Эйбар»: Дмитрович, Рамис (Де Бласис, 46), Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Альварес, 88), Орельяна, Кике, Инуи (Эскаланте, 32).
 
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Кунде, 61), Эскудеро, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Посо, 79), Хоан Хордан (Гудель, 68), Окампос, Эль-Хаддади.
 
Предупреждения: Арбилья, 19. Эскудеро, 49. Экспосито, 56. Хоан Хордан, 70. Гудель, 84. Диегу Карлос, 90+1. Оливейра, 90+4.
 
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
 
26 сентября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
 

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