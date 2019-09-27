Отметим, что «Эйбар» уступал по ходу втречи со счетом 0:2.



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[url=http://novostey.com/sport/news885896.html]Примера: "Эйбар" одержал волевую победу над "Севильей" (ВИДЕО) - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news885896.html>Примера: "Эйбар" одержал волевую победу над "Севильей" (ВИДЕО) - Спорт на Новостей.COM</a>

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