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2019-09-27
Серия А: "Торино" обыграл "Милан" (ВИДЕО)
«Торино» обыграл «Милан» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии.
В составе гостей с пенальти отличился форвард Кшиштоф Пентек.
Фото: gazzetta.it
У туринцев дублем отметился нападающий Андреа Белотти.
«Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.
«Торино» с 9 баллами располагается на 5-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
5-й тур
«Торино» - «Милан» - 2:1 (0:1)
Голы: Пентек, 18 - с пенальти (0:1). Белотти, 72 (1:1). Белотти, 76 (2:1).
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Эйна (Джиджи, 83), Лянко (Ансальди, 57), Бремер, Ринкон, Базелли, Дзадза, Верди (Беренгер, 66), Белотти.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер (Ребич, 78), Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек, Леан (Бонавентура, 65).
Предупреждения: Лянко, 8. Беннасер, 21. Дзадза, 31. Белотти, 33. Эрнандез, 63. Романьоли, 72. Дж.Доннарумма, 77. Эйна, 81. Музаккьо, 88.
Удаление: Рейна, 72 (на скамейке запасных).
Судья: Гвида.
26 сентября. Турин. Стадион «Олимпийский».
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