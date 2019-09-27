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2019-09-27
В услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-Лиги
Тарас Степаненко уже зимой может перебраться в столицу Великобритании.
Тарас Степаненко
Фото: ФК Шахтер Донецк
К опорному хаву донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарасу Степаненко проявляет заинтересованность клуб Английской Премьер-Лиги "Кристал Пэлас", сообщает The Sun.
Ранее "орлы" уже рассматривали возможность приобретения Степаненко за 8 млн фунтов. Однако добиться согласия "Шахтера" на трансфер тогда не удалось, но сейчас руководство донецкого клуба выразило готовность расстаться с полузащитником в зимнее трансферное окно.
30-летний Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года.
В текущем сезоне он провел за дончан 10 поединков во всех турнирах.
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