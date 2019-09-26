"Манчестер Юнайтед" объявил о рекордном годовом доходе за прошлый год. Футбол

"Красные дьяволы" заработали рекордные 627 млн. фунтов.

"Манчестер Юнайтед" объявил о рекордном годовом доходе за прошлый год
"Олд Траффорд"
Фото: официальный сайт клуба

Финансовые успехи "Манчестер Юнайтед" оказались ярче спортивных.

Клуб с "Олд Траффорд" опубликовал отчет за последний финансовый год, совпадающий с футбольным сезоном 2018/19, согласно которому заработал рекордные для себя 627.1 млн. фунтов, сообщает manutd.ru.

Клуб отразил в отчете также чистую прибыль, в размере 50 млн. фунтов.

И это, несмотря на то, что в прошлом сезоне "красные дьяволы" сменили тренера, завершили Английскую Премьер-Лигу лишь на шестом месте, остались без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.

Тем не менее, доходы от трансляций матчей МЮ увеличились на 18%, благодаря, во-первых, новой сделке по показу игр Лиги Чемпионов.

При этом клуб заключил 10 новых спонсорских контрактов.

Кроме того, по данным английской медиа-компании Kantar Group количество болельщиков и сторонников клуба по всему миру увеличилось до 1,1 млрд.

В тоже время годовая зарплата сотрудников клуба, включая игроков, составила 332,3 млн фунтов и увеличилась на 36 млн по сравнению с прошлым годом.

На текущий финансовый год "Манчестер Юнайтед" прогнозирует снижение показателей - доход клуба должен составить 560-580 млн фунтов, а прибыль до налогообложения - 155-165 млн (в завершившемся финансовом году она составила 185 млн фунтов).

К сравнению, на прошлой неделе "Барселона" объявила о том, что впервые должна превзойти отметку в 1 млрд евро валового дохода (883 млн фунтов).

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Лига чемпионов: "ПСЖ" дома разгромил "Реал"Лига чемпионов: "ПСЖ" дома разгромил "Реал"
УЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге ЧемпионовУЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге Чемпионов
IAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSииIAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSии
Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. ФутболОдин из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол
Завацкая "уничтожила" роSSиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTAЗавацкая "уничтожила" роSSиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА утвердил Лигу конфедераций. ФутболУЕФА утвердил Лигу конфедераций. Футбол
Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. ФутболОдин из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии. ФутболГол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии. Футбол
"Львов" - "Олимпик" - 0:1. 8 тур. Футбол"Львов" - "Олимпик" - 0:1. 8 тур. Футбол
"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы. Футбол"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы. Футбол
Лига Европы: "Динамо" дома обыгрывает "Мальме". ФутболЛига Европы: "Динамо" дома обыгрывает "Мальме". Футбол
"Шахтер" уступил "Манчестер Сити" в Харькове в Лиге чемпионов УЕФА. Футбол"Шахтер" уступил "Манчестер Сити" в Харькове в Лиге чемпионов УЕФА. Футбол
Лига чемпионов: "Славия" едва не выиграла на "Сан-Сиро". ФутболЛига чемпионов: "Славия" едва не выиграла на "Сан-Сиро". Футбол
19-летний форвард "Зальцбурга" стал третьим самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов, оформившим хет-трик. Футбол19-летний форвард "Зальцбурга" стал третьим самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов, оформившим хет-трик. Футбол
Четыре футболиста были госпитализированы после того, как в поле ударила молния
Последние новости
Подгружаем последние новости