"Манчестер Юнайтед" объявил о рекордном годовом доходе за прошлый год. Футбол

Финансовые успехи "Манчестер Юнайтед" оказались ярче спортивных.

Клуб с "Олд Траффорд" опубликовал отчет за последний финансовый год, совпадающий с футбольным сезоном 2018/19, согласно которому заработал рекордные для себя 627.1 млн. фунтов, сообщает manutd.ru.

Клуб отразил в отчете также чистую прибыль, в размере 50 млн. фунтов.

И это, несмотря на то, что в прошлом сезоне "красные дьяволы" сменили тренера, завершили Английскую Премьер-Лигу лишь на шестом месте, остались без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.

Тем не менее, доходы от трансляций матчей МЮ увеличились на 18%, благодаря, во-первых, новой сделке по показу игр Лиги Чемпионов.

При этом клуб заключил 10 новых спонсорских контрактов.

Кроме того, по данным английской медиа-компании Kantar Group количество болельщиков и сторонников клуба по всему миру увеличилось до 1,1 млрд.

В тоже время годовая зарплата сотрудников клуба, включая игроков, составила 332,3 млн фунтов и увеличилась на 36 млн по сравнению с прошлым годом.

На текущий финансовый год "Манчестер Юнайтед" прогнозирует снижение показателей - доход клуба должен составить 560-580 млн фунтов, а прибыль до налогообложения - 155-165 млн (в завершившемся финансовом году она составила 185 млн фунтов).

К сравнению, на прошлой неделе "Барселона" объявила о том, что впервые должна превзойти отметку в 1 млрд евро валового дохода (883 млн фунтов).