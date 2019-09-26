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2019-09-26
Серия А: "Аталанта" побеждает в Риме (ВИДЕО)
В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» играла с «Аталантой».
Гости одержали победу со счетом 2:0.
Фото: gazzetta.it
Для «Ромы» это поражение стало первым в сезоне.
После пяти туров на счету «волков» 8 очков.
«Аталанта» набрала 10 баллов.
Чемпионат Италии
Серия А
5-й тур
«Рома» - «Аталанта» - 0:2 (0:0)
Голы: Сапата, 71 (0:1). де Рон, 90 (0:2).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио (Калинич, 76), Смоллинг, Флоренци, Спинаццола (Жуан Жезус, 56), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65), Джеко.
«Аталанта»: Голлини, Кьер, Паломино, Хатебур, Толой, Кастань, де Рон, Малиновский (Гозенс, 79), Фройлер, Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).
Предупреждения: Кьер, 25. Дзаньоло, 40. Жуан Жезус, 89.
Судья: Иррати (Италия).
25 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».
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