Гол игрока "Мотора" вошел в Топ-5 лучших в Лиге Чемпионов

В рамках второго тура гандбольной Лиги Чемпионов "Мотор" на выезде уступил польскому "Виве Кельце" 26:33.

В этом матче черногорец Стеван Вуйович стал автором яркого гола, мощно и неожиданно запустив мяч над головой вратаря соперников. Этот момент попал в Топ-5 голов тура.

Напомним, что в первом матче группового этапа наши гандболисты уступили венгерскому "Веспрему" со счетом 28:40.

Таким образом, после двух туров наша команда занимает последнее, восьмое место в своей группе.