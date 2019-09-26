Гол игрока "Мотора" вошел в Топ-5 лучших в Лиге Чемпионов

Стеван Вуйович своим опорным броском "порвал сетку".

В рамках второго тура гандбольной Лиги Чемпионов "Мотор" на выезде уступил польскому "Виве Кельце" 26:33.

В этом матче черногорец Стеван Вуйович стал автором яркого гола, мощно и неожиданно запустив мяч над головой вратаря соперников. Этот момент попал в Топ-5 голов тура.

Напомним, что в первом матче группового этапа наши гандболисты уступили венгерскому "Веспрему" со счетом 28:40.

Таким образом, после двух туров наша команда занимает последнее, восьмое место в своей группе.



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