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2019-09-26
Гол игрока "Мотора" вошел в Топ-5 лучших в Лиге Чемпионов
Стеван Вуйович своим опорным броском "порвал сетку".
В рамках второго тура гандбольной Лиги Чемпионов "Мотор" на выезде уступил польскому "Виве Кельце" 26:33.
В этом матче черногорец Стеван Вуйович стал автором яркого гола, мощно и неожиданно запустив мяч над головой вратаря соперников. Этот момент попал в Топ-5 голов тура.
Напомним, что в первом матче группового этапа наши гандболисты уступили венгерскому "Веспрему" со счетом 28:40.
Таким образом, после двух туров наша команда занимает последнее, восьмое место в своей группе.
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