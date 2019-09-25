"Мариуполь" - "Динамо" - 0:1. 4 тур

Мариуполь - Динамо - 0:1 (0:0) Гол: Вербич, 90+1. «Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский, 50), Корниенко, Чурко, Чех (Горбунов, 85), Тищенко, Вакула, Мишнев, Топалов (Путря, 70). Фото: fcdynamo.kiev.ua «Динамо» (Киев): Бойко , Кадар, Кендзера, Шабанов, Караваев, Де Пена (Шепелев, 62), Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 88), Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин, 62). Предупреждения: Тищенко, 33, Чех, 69, Путря, 88. Судьи: Бондаренко (Одесса), Чертопляс (Херсон), Холодинский (Харьковская область) 25 сентября. Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко . 8 169 зрителей.

«Динамо» провело перенесенный матч 4-го тура Favbet Лиги, сыграв на выезде с «Мариуполем». Эта игра должна была состояться еще в августе, была перенесена на конец сентября в связи с участием обеих команд в квалификации еврокубков.

В поединке не смогли принять участия Бурда и Кадири ввиду получивших ранее повреждений. Зато в заявку вернулись Сидклей и Самбрано. А Миколенко после матча с «Ворсклой» дали возможность отдохнуть.

Команды активно вошли в игру , обмениваясь голевыми моментами. Первыми в бой вступили Цыганков и Вербич, но Худжамов надежно оборонял ворота «Мариуполя».

На 20-й минуте рукой в штрафной сыграл воспитанник «бело-синих» Чоботенко. Однако эпизод остался без внимания рефери. А на 25-й минуте игрок «Мариуполя» Топалов проиграл дуэль Бойко - Денис дотянулся до мяча, опередив форварда.

Попытки открыть счет были предприняты динамовцами Родригесом, Де Пеной - до гола дело так и не дошло. В конце первого тайма Худжамов совершил очередной сейв - вратарь спас свою команду после удара с угла вратарского от Вербича.

Первые минуты второго тайма ознаменовалось штурмом динамовцев ворот «Мариуполя». Снова Худжамов спас свои ворота после быстрой атаки «Динамо», а защитники вынесли мяч из штрафной. После 53-й минуты инициативу в руки взял соперник киевлян, так что динамовцам пришлось обороняться большими силами. Но уже с 60-й минуты динамовцы продолжили доминировать на поле.

Киевляне создали момент за моментом, но мяч никак не залетал в ворота. На 86-й минуте сперва Цыганков, обыгравши в штрафной соперника с Шепелевым, пробил в перекладину, а потом удар Кендзеры в девятку парировал Худжамов.

На 92-й минуте поединка киевляне заслуженно забили мяч. Александр Караваев подал с левого фланга в центр штрафной, где Беньямин Вербич пробил головой прямо в угол ворот «Мариуполя»!