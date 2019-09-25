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2019-09-25
Серия А: Волевая победа "Ювентуса" (ВИДЕО)
«Ювентус» на выезде выиграл у «Брешиа» в матче 5-го тура чемпионата Италии.
Победный гол забил полузащитник Миралем Пьянич.
Фото: gazzetta.it
Нападающий туринцев Криштиану Роналду участия во встрече не принимал.
Эта игра стала дебютной для форварда «Брешиа» Марио Балотелли, пропустившего первые туры из-за дисквалификации.
Чемпионат Италии
Серия А
5-й тур
«Брешиа» - «Ювентус» - 1:2 (1:1)
Голы: Доннарумма, 4 (1:0). Чансельор, 40 - в свои ворота (1:1). Пьянич, 63 (1:2).
«Брешиа»: Йоронен, Матею (Мартелла, 70), Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена, Ромулу (Ай, 85), Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма (Матри, 64).
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу (Куадрадо, 19), Сандру, де Лигт, Хедира, Пьянич, Рэмси (Бернардески, 69), Рабьо, Игуаин, Дибала (Матюиди, 80).
Предупреждения: Хедира, 7. Бонуччи, 41. де Лигт, 56. Чистана, 79.
Судья: Паскуа (Италия).
24 сентября. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».
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