Серия А: Волевая победа "Ювентуса" (ВИДЕО)  

«Ювентус» на выезде выиграл у «Брешиа» в матче 5-го тура чемпионата Италии.
 
Победный гол забил полузащитник Миралем Пьянич.
Фото Серия А: Волевая победа "Ювентуса" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Нападающий туринцев Криштиану Роналду участия во встрече не принимал.
 
Эта игра стала дебютной для форварда «Брешиа» Марио Балотелли, пропустившего первые туры из-за дисквалификации.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
5-й тур
 
«Брешиа» - «Ювентус» - 1:2 (1:1)
 
Голы: Доннарумма, 4 (1:0). Чансельор, 40 - в свои ворота (1:1). Пьянич, 63 (1:2).
 
«Брешиа»: Йоронен, Матею (Мартелла, 70), Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена, Ромулу (Ай, 85), Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма (Матри, 64).
 
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу (Куадрадо, 19), Сандру, де Лигт, Хедира, Пьянич, Рэмси (Бернардески, 69), Рабьо, Игуаин, Дибала (Матюиди, 80).
 
Предупреждения: Хедира, 7. Бонуччи, 41. де Лигт, 56. Чистана, 79.
 
Судья: Паскуа (Италия).
 
24 сентября. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».
 

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