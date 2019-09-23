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2019-09-23
Серия А: "Лацио" одержал первую победу (ВИДЕО)
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал «Парму».
Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Фото: gazzetta.it
Римский клуб одержал первую победу в сезоне и набрал 4 очка.
У «Пармы» осталось 3 балла.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
«Лацио» - «Парма» - 2:0 (1:0)
Голы: Иммобиле, 8 (1:0). Марушич, 67 (2:0).
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас (Пароло, 74), Лулич (Хони, 85), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 63), Корреа.
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Пеццелла, Барилла, Бругман (Спрокати, 79), Эрнани, Кулушевски, Жервинью (Карамо, 75), Инглезе (Корнелиус, 85).
Предупреждения: Кулушевски, 24. Лукас, 46. Барилла, 61. Якопони, 90+1.
Судья: Абиссо (Италия).
22 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».
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