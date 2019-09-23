Римский клуб одержал первую победу в сезоне и набрал 4 очка.



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[url=http://novostey.com/sport/news885603.html]Серия А: "Лацио" одержал первую победу (ВИДЕО) - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news885603.html>Серия А: "Лацио" одержал первую победу (ВИДЕО) - Спорт на Новостей.COM</a>

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