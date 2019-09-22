Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии. Футбол

Украинский футболист отметился на 44-й минуте.

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии
Андрей Ярмоленко
Фото: ФК "Вест Хэм"

В 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинского легионера Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на игру 6-го тура премьер-лиги в стартовом составе "Вест Хэма". Украинский футболист отметился голом на 44-й минуте - после передачи Фелипе Андерсона он принял мяч в штрафной и вторым касанием направил его в угол ворот.

"Вест Хэм" увеличил преимущество на 84-й минуте, когда со штрафного отличился Аарон Крессвелл.

"Вест Хэм" победил МЮ 2:0, набрал 11 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 8 пунктами опустился на восьмую позицию.

Чемпионат Англии, 6-й тур, 22 сентября

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Ярмоленко, 44, Крессвелл, 84.

Напомним, гол Ярмоленко в ворота "Норвича" в 4-м туре Английской Премьер-Лиги был признан болельщиками "хаммерс" лучшим голом в августе.

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