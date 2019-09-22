"Заря" - "Мариуполь" - 0:0. 8 тур (ВИДЕО)  

Мариуполь - Заря - 0:0

«Заря»: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин (Кабаев, 86), Леднев (Громов, 78), Будковский, Русин.

Фото: zarya-lugansk.com

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский (Топалов, 46), Быков, Корниенко, Мишнев, Федорчук, Чех (Тищенко, 81), Вакула (Горбунов, 89), Чурко.

Судьи: Балакин (Киев), Шудрик (Симферополь), Войтюк (Запорожье).

Предупреждения: Будковский, 6, Тымчик, 49, Михайличенко, 75, Иванисеня, 89 - Федорчук, 27, Быков, 90. Удаления: Будковский, 39 - Федорчук, 32.

21 сентября. Запорожье. «Славутич Арена».

К матчу с «Зарей», которая сейчас набрала приличный ход (чего стоит волевая ничья с «Динамо» и драматическое поражение от «Шахтера»), тренерский штаб азовцев готовился очень тщательно.

Неудивительно, что и тактическое построение «Мариуполя» сегодня имело непривычный вид. Александр Бабич отошел от привычной формации с четырьмя защитниками: оборонительная линия состояла из тройки Чоботенко - Яворский - Быков, фланги были отданы на откуп Кирюханцеву и Корниенко, в центре поля действовали Чех, Федорчук и Мишнев, а в атаке играли Чурко и Вакула, на последнем рубеже - Худжамов.

Обе команды довольно резво начали матч, обойдясь без традиционной «разведки». Мяч практически не задерживался в центре поля. Первый опасный момент приключился уже на 9-й минуте. Кочергин здорово приложился к мячу из-за пределов штрафной - Худжамов перевел мяч на корнер. Азовцы довольно оперативно ответили своим моментом - Корниенко длинной передачей попытался вывести Мишнева на рандеву с голкипером. Чуть неточно.

Постепенно игра все же успокоилась и игровой «фронт» переместился в центр поля. Территориальным преимуществом владели хозяева, но игра все-таки была под контролем мариупольцев. Азовцы тактически грамотно построили свою игру и не позволили техничным игрокам «Зари» комбинировать в центре поля. Как следствие, вся острота у ворот гостей возникала после дальних ударов. Но Худжамов был на высоте, отразив еще два удара Кочергина и «выстрел» Леднева.

В середине тайма за счет активного прессинга на чужой половине поля мариупольцы перехватили инициативу и попытались перейти в позиционную атаку. Затем свои коррективы в игру внес рефери - Николай Балакин проявил принципиальность, удалив сперва Федорчука, а через 12 минут Будковского. Завершился тайм двумя дальними ударами Чеха и Корниенко.

В перерыве матча Александр Бабич сделал довольно интересный ход, заменив защитника (Яворского) на нападающего (Топалова). Пока азовцы перестраивались, «Заря» провела серию опасных атак. Худжамов совершил сразу четыре блестящих сэйва, справившись с убойными ударами Юрченко, Вернидуба, Леднева и Кочергина!

На 58-й минуте мариупольцы едва не вышли вперед. Чурко классной передачей вывел Топалова на рандеву с голкипером. Дмитрий, избежав оффсайда, ворвался в штрафную, но немного замешкался и позволил Абу Ханне отобрать мяч. Не проходит и минуты как Мишнев отобрал мяч на чужой половине и пробил - удар заблокировали защитники. На 68-й минуте Корниенко после паса Топалова попытался убежать на свидание с Шевченко - Михайличенко в последний момент в подкате нейтрализовал Виктора.

На 77-й минуте вновь напомнил о себе Кочергин. Владислав хлестко пробил с линии штрафной, заставив Худжамова совершить 10-й сэйв в матче! И тут же Чурко протащил мяч через полполя и попытался вывести на ударную позицию Топалова - Вернидуб был начеку.

Концовка матча была за гостями, которые создали четыре хороших момента. Но удача была на стороне луганчан. На 84-й минуте Топалов после заброса Тищенко убежал от Вернидуба - Шевченко был первым на мяче. На 87-й после розыгрыша углового Мишнев мощно пробил с линии штрафной - Шевченко выручил хозяев. На 90-й минуте Топалов после прострела Кирюханцева пробил метров с семи - мимо…