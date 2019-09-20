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2019-09-20
Лига чемпионов: "ПСЖ" дома разгромил "Реал"
«ПСЖ» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Реал» - 3:0.
Дубль оформил Анхель Ди Мария, также отличился Тома Менье.
Фото: psg.fr
Лига чемпионов
Группа A
«ПСЖ» (Франция) - «Реал» (Испания) - 3:0 (2:0)
Голы: Ди Мария, 14 (1:0). Ди Мария, 33 (2:0). Менье, 90+1 (3:0).
«ПСЖ» (Франция): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс (Эррера, 70), Гей, Верратти, Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария.
«Реал» (Испания): Куртуа, Карвахаль, Варан, Эдер Милитау, Менди, Каземиру, Кроос, Хамес Родригес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Бензема, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79).
Предупреждения: Карвахаль, 32. Винисиус Жуниор, 82. Ди Мария, 82. Бернат, 90+3.
Судья: Тэйлор (Англия).
18 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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