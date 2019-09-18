Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине обрела свой талисман

У панды не было конкурентов.

Фото: #twitter#.com/Beijing2022

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Панда по имени Бин Двэнь Двэнь (Bing Dwen Dwen) стала официальным талисманом зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает официальныйсоревнований.

"В костюме изо льда, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта панда готова поделиться настоящим духом Олимпиады со всем миром", - говорится в Twitter .

Отметим, что талисманом Паралимпийских игр стал ребенок из китайских фонариков Шуэй Рон Рон.

Олимпиада-2022 состоится с 4 по 22 февраля.

Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта.