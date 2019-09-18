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2019-09-18
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине обрела свой талисман
У панды не было конкурентов.
Фото: #twitter#.com/Beijing2022
"В костюме изо льда, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта панда готова поделиться настоящим духом Олимпиады со всем миром", - говорится в Twitter.
Отметим, что талисманом Паралимпийских игр стал ребенок из китайских фонариков Шуэй Рон Рон.
Олимпиада-2022 состоится с 4 по 22 февраля.
Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта.
Nihao— Beijing 2022 (@Beijing2022)
#BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascotcame to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm 17 сентября 2019 г.