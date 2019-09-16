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2019-09-16
Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Верону" (ВИДЕО)
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Милан».
Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Фото: gazzetta.it
«Россонери» набрали 6 очков в чемпионате. Отметим, что «Верона» играла в меньшинстве с 21-й минуты, когда был удален Мариуш Стемпиньски.
В самой концовке встречи у «Милана» также был удален игрок - Давиде Калабрия получил красную карточку за неспортивное поведение.
Чемпионат Италии
Серия А
3-й тур
«Верона» - «Милан» - 0:1 (0:0)
Гол: Пентек, 68 - с пенальти.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани (Ди Кармине, 79), Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Пессина, 67), Дзакканьи (Тутино, 79), Амрабат, Стемпиньски.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Кессье, Лукас Пакета (Ребич, 46), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек.
Предупреждения: Пентек, 24. Лукас Пакета, 35. Мигел Велозу, 39. Гюнтер, 64. Амрабат, 74. Сильвестри, 85. Ребич, 86.
Удаления: Стемпиньски, 21. Калабрия, 90+4.
Судья: Манганьелло (Италия).
15 сентября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
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