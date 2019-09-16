Серия А: Мхитарян забивает - "Рома" побеждает (ВИДЕО)  

«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
 
В составе хозяев отличились полузащитники Бриан Кристанте и Генрих Мхитарян, а также нападающие Эдин Джеко и Джастин Клайверт.
Фото Серия А: Мхитарян забивает - "Рома" побеждает (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
30-летний Мхитарян, который принадлежит «Арсеналу», забил гол в своем дебюте за римлян.
 
«Рома» с 5 очками располагается на 7-й строчке турнирной таблицы серии А.
 
«Сассуоло» - 16-е место и 3 балла.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
3-й тур
 
«Рома» - «Сассуоло» - 4:2 (4:0)
 
Голы: Кристанте, 12 (1:0). Джеко, 19 (2:0). Мхитарян, 22 (3:0). Клайверт, 33 (4:0). Берарди, 53 (4:1). Берарди, 72 (4:2).
 
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Спинаццола, 73), Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини (Пасторе, 84), Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 72).
 
«Сассуоло»: Консильи, Пелузо (Мерт Мюлдюр, 70), Кирикеш, Марлон, Феррари, Обианг, Данкан (Траоре, 84), Локателли (Толян, 46), Капуто, Дефрель, Берарди.
 
Предупреждения: Пеллегрини, 28. Обианг, 33. Толян, 82.
 
Судья: Киффи (Италия).
 
15 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».
 

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