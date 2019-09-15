Примера: "Сельта" дома уступила "Гранаде"

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Гранаду».
 
Гости одержали победу со счетом 2:0.
 
Фото Примера: "Сельта" дома уступила "Гранаде"
Фото: rccelta.es
«Сельта» уже к середине первого тайма играла вдевятером после удаления Хорхе Саэнса и Франсиско Бельтрана.
 
Чемпионат Испании
 
4-й тур
 
«Сельта» - «Гранада» - 0:2 (0:1)
 
Голы: Санчес, 45+6 (0:1). Эррера, 54 (0:2).
 
«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Айду, Саэнс, Суарес (Систо, 77), Лоботка, Бельтран, Аспас, Мина (Шейх, 59), Мендес (Араухо, 15).
 
«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (К.Фернандес, 45+6), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вадильо, 66), Мачис (Азиз, 88).
 
Предупреждения: Санчес, 19. Мина, 39. Диас, 44. Суарес, 45. Мальо, 62. Араухо, 74.
 
Удаления: Саэнс, 11. Бельтран, 29.
 
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
 
15 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».

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