Примера: "Барселона" снова выигрывает без Месси (ВИДЕО)  

Чемпионат Испании

4-й тур

«Барселона» - «Валенсия» - 5:2 (2:1)

Фото: fcbarcelona.com

Голы: Фати, 2 (1:0). де Йонг, 7 (2:0). Гамейро, 27 (2:1). Пике, 51 (3:1). Суарес, 61 (4:1). Суарес, 82 (5:1). Гомес, 90+2 (5:2).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Артур (Видаль, 73), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 70), Перес, Гризманн, Фати (Суарес, 60).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Торрес (Ли Кан Ин, 67), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев, 67), Гамейро, Родриго (Гомес, 72).

Предупреждения: Родриго, 31. Жорди Альба, 53. Ли Кан Ин, 69. Гомес, 78. Черышев, 84.

Судья: Санчес Мартинес.

14 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

К очередному матчу чемпионата «Барселона» подошла с кадровыми проблемами. Месси и Дембеле по-прежнему травмированы, Суарес не до конца восстановился после травмы, поэтому в заявку снова попали 21-летний Перес и 16-летний Фати.

Оба крайних нападающих вышли на поле с первых минут: первый справа, второй - слева. В центре атаки задавал тон Гризманн. Но самое интересное сочетание было в полузащите: к гроссмейстеру Бускетсу примкнули «двое из ларца» - Артур и де Йонг. Оба быстрые, резвые и техничные, с хорошим видением поля, продвигающие мяч вперед, меняющиеся позициями по ходу встречи.

У «Валенсии» тоже имелись кадровые потери, и они серьезнее барселонских. Команду покинули главный тренер и спортивный директор из-за недопонимания с руководством. Из-за этого никто не ожидал, что «Валенсия» сможет навязать борьбу «Барсе», традиционно хорошо играющей дома.