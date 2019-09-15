Зелено-белое дерби. "Карпаты" - "Ворскла" - 2:1. 7 тур (ВИДЕО)  

Карпаты - Ворскла - 2:1 (0:1)
 
Голы: Баенко, 41 (0:1). Понде, 69 - с пенальти (1:1). Мартинс, 80 (2:1).
 
Фото Зелено-белое дерби. "Карпаты" - "Ворскла" - 2:1. 7 тур (ВИДЕО)
Фото: fckarpaty.com
«Карпаты» (Львов): Пидкивка, Дубинчак, Мартинс, Вакуленко, Халль, Гуцуляк, Клец, Назарина (Войкович, 77), Ди Франко (Лейус, 90), Понде, Жоао Диого (Бойчук, 65).
 
«Ворскла» (Полтава): Ткаченко, Сапай, Чеснаков, Пердута, Баенко, Ребенок, Петрович (Ндиайе, 85), Луизао, Габелок, Коломоец (Хебай, 85), Васин (Якубу, 65).
 
Предупреждения: Коломоец (18), Ди Франко (38), Клец (45), Васин (53), Чеснаков (68), Сапай (82).
 
14 сентября. Львов. Стадион «Украина».
 
 

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