Летом футбольные агенты заработали на трансферах свыше 500 млн долл.

Прибыльная профессия.

Летом футбольные агенты заработали на трансферах свыше 500 млн долл.

В летнее трансферное окно футбольные агенты заработали на переходах своих клиентов 529,3 млн долл., сообщает championat.com.

Минувшим летом в футболе состоялось 8746 трансферов, которые оценивались в сумму не менее чем 1 млн долл., уточняет издание.

Подавляющее большинство этих расходов (76%) пришлось на клубы пяти ведущих европейских чемпионатов - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Отметим, что рост доходов агентов за год составил 7% - за аналогичный период 2018 года агенты заработали 492,2 млн долл.

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